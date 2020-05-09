NG.kz У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк» марширует по страницам «Нашей Газеты»



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:14 И надо же такому случиться, что юбилейный, 75-й, День Победы пришелся на время тотального карантина, парады и шествия стали неуместны. Но праздник со слезами на глазах завоеван такой большой кровью, что ему не должны, не имеют права помешать ни осточертевшая пандемия, ни самые строгие запреты.

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