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§ NG.kz
Взаперти. Как пережили двухнедельную изоляцию жители костанайских домов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38801
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.05.20 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закончилась принудительная, 14-дневная изоляция жителей двух подъездов в двух домах микрорайона «Жана кала». Для сторонних наблюдателей эти дни пролетели быстро. А каково было людям, запертым в своих квартирах?
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§ bugsy
Re: Взаперти. Как пережили двухнедельную изоляцию жители...
bugsy


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Сообщений: 38
Регистрация: 24.08.18
Отправлено: 09.05.20 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо подавать в суд за эту принудительную изоляцию . Без каких-либо подтверждений закрыли людей. А если еще и люди из-за этого потеряли работу, то судиться обязательно!
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§ Vit
Re: Взаперти. Как пережили двухнедельную изоляцию жители...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9415
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.05.20 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но за всё это время  анализы ни у кого из подъезда так и не взяли. К ним никто не приходил, не объяснял, каких мер предосторожности придерживаться. И только в последний день карантина медработники прошли по квартирам и замерили у жителей температуру

Это были учения. Специально Выбрали подходящий дом с решетками на первом этаже. Прошли вы их относительно успешно, не считая потерю работы у некоторых и финансовые расходы. По другому это не объяснить :-(
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§ arman_kst
Re: Взаперти. Как пережили двухнедельную изоляцию жители...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 462
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.05.20 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо было тесты на ковид-19 сделать всем бесплатно на 14 день
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§ Fasd
Re: Взаперти. Как пережили двухнедельную изоляцию жители...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 09.05.20 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Выбрали подходящий дом с решетками на первом этаже.

Ну правильно они же не пойдут закрывать подьезд на Кобланды батыра 24(дурашка дом)они же не хотят в дыню получить от жильцов.А тут приличный дом для показа чиновникам из города Нур-султана.
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§ denfostr
Re: Взаперти. Как пережили двухнедельную изоляцию жители...
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 221
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 09.05.20 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь не будет им жизни...
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