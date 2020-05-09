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≡ У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк» марширует по страницам «Нашей Газеты»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк» марширует по страницам «Нашей Газеты»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38801
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.05.20 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И надо же такому случиться, что юбилейный, 75-й, День Победы пришелся на время тотального карантина, парады и шествия стали неуместны. Но праздник со слезами на глазах завоеван такой большой кровью, что ему не должны, не имеют права помешать ни осточертевшая пандемия, ни самые строгие запреты.
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§ Обликоморале
Re: У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк»...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7335
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.05.20 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
День Победы - этот день был мечтой миллионов людей, надеждой, которой жили и ради которой умирали. Мирной, счастливой, долгой жизни, добра, процветания и патриотизма, достойного памяти наших победивших соотечественников.
С днем Великой Победы!
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§ alex_60
Re: У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк»...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8245
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.05.20 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С праздником!
С Днём Победы!
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§ maxsaf
У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк» марширует по страницам «Нашей Газеты»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6491
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.05.20 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Цитата:
alex_60:

А давайте споем. Каждый по одной строчке.
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§ maxsaf
У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк» марширует по страницам «Нашей Газеты»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6491
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.05.20 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
День Победы, как он был от нас далёк,
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§ alex_60
У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк» марширует по страницам «Нашей Газеты»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8245
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.05.20 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как в костре потухшем таял уголёк.
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§ Ольга Колоколова
Re: У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк»...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2422
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 09.05.20 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Были версты, обгоревшие, в пыли
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§ elektron
У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк» марширует по страницам «Нашей Газеты»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4958
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.05.20 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот день мы приближали как могли.
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§ Козлов я
Re: У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк»...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1217
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.05.20 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот День Победы порохом пропах!
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§ Козлов я
Re: У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк»...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1217
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.05.20 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ maxsaf
Re: У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк»...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6491
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.05.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это праздник
С сединою на висках.
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§ Змея Подколодная
Re: У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк»...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1064
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 09.05.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это радость, со слезами на глазах!
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§ Козлов я
У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк» марширует по страницам «Нашей Газеты»
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1217
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.05.20 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
День Победы! День Победы! День Победы!!!
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§ abaika95
Re: У памяти не бывает карантина. В этом году «Бессмертный полк»...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3856
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.05.20 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С праздником Великой Победы!
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