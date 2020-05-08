/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Здание морга закрывается на капитальный ремонт в Лисаковске		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Здание морга закрывается на капитальный ремонт в Лисаковске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38796
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.05.20 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с этим тела умерших предстоит отвозить на вскрытие в Рудный.Причем, если человек умер не в больнице, делать это придется самостоятельно. Ожидается, что только к осени лисаковский морг вновь заработает.
Читать новость

§ denfostr
Re: Здание морга закрывается на капитальный ремонт в Лисаковске
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 220
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 08.05.20 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По прибытию в Рудный выяснится,что труп умер от некачественной раздолбанной дороги из лисаковске до Рудного.
Профайл

§ Мишаня
Здание морга закрывается на капитальный ремонт в Лисаковске
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 829
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 09.05.20 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Умерших дома родственникам в рудненский морг придётся увозить самостоятельно. Хранение там  платное, в зависимости от применяемого оборудования- от 200 тг до 1000 тг в сутки.

Для чего увозить то? Умер, констатировали смерть, похоронили. Платить ещё за то, чтобы попотрошили, за перевозку и хранение? Ради чего? Кому нужно заключение
о причине смерти, пусть и возит. Почему бы в Федоровку не свозить...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 43
Пользователей: 0
Всего: 43

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 38 Queries | 60 Files Loaded: 535.52 Ko | Raw HTML: 47.08 Ko -
^ Наверх