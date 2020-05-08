Цитата: Умерших дома родственникам в рудненский морг придётся увозить самостоятельно. Хранение там платное, в зависимости от применяемого оборудования- от 200 тг до 1000 тг в сутки.



Для чего увозить то? Умер, констатировали смерть, похоронили. Платить ещё за то, чтобы попотрошили, за перевозку и хранение? Ради чего? Кому нужно заключение

о причине смерти, пусть и возит. Почему бы в Федоровку не свозить...