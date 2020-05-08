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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1945
Регистрация: 25.05.11
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|Отправлено: 08.05.20 - 21:42
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|Цитата:
ACROS:
С Алма- Аты нужно вылеты запретить, это самый инфицированный город страны
А что вы хотели? Алма-Ата крупный город, где мобильность граждан в разы больше Кустанайской, принимая в учёт то же авиасообщение со многими странами мира, запрещать не получится. Я например две недели назад был в Алма-Ате, летел с грузом со московского Внуково, выпустили с самолёта и с территории аэропорта только при наличии анализа об отсутствии коронавируса, экипаж остался в гостинице при аэропорте, а я поехал в родительский дом в Медеуском районе Алма-Аты. Да, для пассажиров Терминал был закрыт, но грузовые перевозки, вернее сказать передвижение экипажей ВС и сопровождающих регламентировались требованиями казахстанской стороны, основанными на рекомендациях ВОЗ.
Кстати на работе, в связи с частым посещением грузовых терминалов московского авиаузла, по понедельникам каждую неделю я бесплатно сдаю анализы на эту гребаную Корону, а так анализ на неё оценивается у нас от 3000 руб, хотя и есть подтверждение о наличии у меня антител на эту Корону, что делал платно ещё и всей семье, но анализы сдаю, так как это требование работодателя,да и не понятно все-таки до конца, что это за зараза, и как она "живёт". Наверное ещё в феврале переболели все, у детей доходило до 38,5, супруга неделю не чувствовала запахов и не могла понять как посолила приготовленную еду.
Так что с этой короной не все ясно, когда она все таки началась, и какой её родственник вышел из Уханя
[Исправлено: Нурбанчик, 08.05.2020 - 22:02]
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