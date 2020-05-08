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≡ С 11 мая могут возобновить воздушные рейсы из Костаная в Алматы, Нур-Султан и обратно		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
С 11 мая могут возобновить воздушные рейсы из Костаная в Алматы, Нур-Султан и обратно
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38796
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.05.20 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанай значится в списке семи казахстанских городов, с которыми планируется наладить авиасообщение в первую очередь . Соответствующее постановление подписал главный государственным санитарным врачом на транспорте.
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§ Матвей Запупыркин
Re: С 11 мая могут возобновить воздушные рейсы из Костаная в...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 219
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 08.05.20 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-( опять заразы навезут...а нас заставят дома сидеть, продлив карантин ???
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§ ACROS
Re: С 11 мая могут возобновить воздушные рейсы из Костаная в...
ACROS


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Сообщений: 631
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 08.05.20 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему для пассажиров срок действия справки: 7 дней, а для сотрудников : 14 дней ? У них имунная система разная или болезнь протекает по другому ?
С Алма- Аты нужно вылеты запретить, это самый инфицированный город страны: раснесут заразу по всей стране и знакомые пишут что там не самые строгие порядки в режиме карантина, в Костанае намного строже и народ более дисциплинированный и ответственный.
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§ Muad Dib
Re: С 11 мая могут возобновить воздушные рейсы из Костаная в...
Muad Dib


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Сообщений: 23
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 08.05.20 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо летать небольшой группе людей. Мне вот нравится наша эпид. обстановка по области. Таки жители Костаная против.
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§ arman_kst
Re: С 11 мая могут возобновить воздушные рейсы из Костаная в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 460
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.05.20 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смогу в июне вернуться домой. С 13 марта не был.
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§ drakon
Re: С 11 мая могут возобновить воздушные рейсы из Костаная в...
drakon


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Сообщений: 19167
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.05.20 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
С Алма- Аты нужно вылеты запретить,

Так, Туркам продали Аэропорт... :lol:
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§ Нурбанчик
С 11 мая могут возобновить воздушные рейсы из Костаная в Алматы, Нур-Султан и обратно
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1945
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 08.05.20 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Так, Туркам продали Аэропорт...

Да не Аэропорт продали, а продали 100% акций АО "Международный аэропорт Алматы" (АО "МАА").
АО "МАА"производит аропортовое и наземное обслуживание воздушных судов и авиапассажиров, техническое и сервисное обслуживание воздущных судов. В собственности АО здание Терминала и определенные здания аэродромной инфраструктуры, но не весь аэропорт/аэродром. Взлетная полоса и рулежные дорожки в собственности государства, все сооружения обеспечивающие управление воздушным движением в собственности Казаэронавигации, сооружения метеорологии у Казгидромета и так далее, аэропорт/ аэродром как маленькое государство))).
Ранее 100% акций АО принадлежали Venus Airport Investments B.V., аффилированной с Тимуром Кулибаевым.
Турецкая TAV Airports Holding, владеющая также международным терминалом аэропорта Эсенбога (Анкара), международными терминалами в аэропортах Аднан Мендерес (Измир), Газипаша-Анталья, Милас-Бодрум в Турции, и управляющая тбилисским аэропортом, аэропортом в Батуми, аэропортом Монастир имени Хабиба Бургиба в Тунисе, аэропортами Медины в Саудовской Аравии и Загреба в Хорватии, выкупила 100% акций АО "МАА" за 415 млн.$ и обещает вложить в реконструкцию по расширению Терминала аэропорта Алма-Аты 270 млрд. тенге. Надеюсь реконструкция будет, давно пора.

[Исправлено: Нурбанчик, 08.05.2020 - 21:33]
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§ Нурбанчик
С 11 мая могут возобновить воздушные рейсы из Костаная в Алматы, Нур-Султан и обратно
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1945
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 08.05.20 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
С Алма- Аты нужно вылеты запретить, это самый инфицированный город страны

А что вы хотели? Алма-Ата крупный город, где мобильность граждан в разы больше Кустанайской, принимая в учёт то же авиасообщение со многими странами мира, запрещать не получится. Я например две недели назад был в Алма-Ате, летел с грузом со московского Внуково, выпустили с самолёта и с территории аэропорта только при наличии анализа об отсутствии коронавируса, экипаж остался в гостинице при аэропорте, а я поехал в родительский дом в Медеуском районе Алма-Аты. Да, для пассажиров Терминал был закрыт, но грузовые перевозки, вернее сказать передвижение экипажей ВС и сопровождающих регламентировались требованиями казахстанской стороны, основанными на рекомендациях ВОЗ.

Кстати на работе, в связи с частым посещением грузовых терминалов московского авиаузла, по понедельникам каждую неделю я бесплатно сдаю анализы на эту гребаную Корону, а так анализ на неё оценивается у нас от 3000 руб, хотя и есть подтверждение о наличии у меня антител на эту Корону, что делал платно ещё и всей семье, но анализы сдаю, так как это требование работодателя,да и не понятно все-таки до конца, что это за зараза, и как она "живёт". Наверное ещё в феврале переболели все, у детей доходило до 38,5, супруга неделю не чувствовала запахов и не могла понять как посолила приготовленную еду.
Так что с этой короной не все ясно, когда она все таки началась, и какой её родственник вышел из Уханя :oops:

[Исправлено: Нурбанчик, 08.05.2020 - 22:02]
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§ alex_60
С 11 мая могут возобновить воздушные рейсы из Костаная в Алматы, Нур-Султан и обратно
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8242
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.05.20 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:


ты же вроде по железной дороге спец.
или как.
помню в тундре или где водка замерзла.
хотя помню фото с видом на кремль и ноутбуком с нг на экране.

[Исправлено: alex_60, 08.05.2020 - 22:09]
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§ Нурбанчик
С 11 мая могут возобновить воздушные рейсы из Костаная в Алматы, Нур-Султан и обратно
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1945
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 08.05.20 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: ты же вроде по железной дороге спец

Специальность в дипломе - инженер путей сообщения. ;-) Работа у меня связана с логистикой, с железнодорожной проработал 10 лет, сейчас уже 3 год больше связан с грузовыми авиационными перевозками, на одном месте не могу :-)
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§ alex_60
С 11 мая могут возобновить воздушные рейсы из Костаная в Алматы, Нур-Султан и обратно
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8242
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.05.20 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
на одном месте не могу


понял.
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