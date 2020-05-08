Нурбанчик С 11 мая могут возобновить воздушные рейсы из Костаная в Алматы, Нур-Султан и обратно #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1945

Регистрация: 25.05.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:42 Цитата: ACROS:

С Алма- Аты нужно вылеты запретить, это самый инфицированный город страны

А что вы хотели? Алма-Ата крупный город, где мобильность граждан в разы больше Кустанайской, принимая в учёт то же авиасообщение со многими странами мира, запрещать не получится. Я например две недели назад был в Алма-Ате, летел с грузом со московского Внуково, выпустили с самолёта и с территории аэропорта только при наличии анализа об отсутствии коронавируса, экипаж остался в гостинице при аэропорте, а я поехал в родительский дом в Медеуском районе Алма-Аты. Да, для пассажиров Терминал был закрыт, но грузовые перевозки, вернее сказать передвижение экипажей ВС и сопровождающих регламентировались требованиями казахстанской стороны, основанными на рекомендациях ВОЗ.



Кстати на работе, в связи с частым посещением грузовых терминалов московского авиаузла, по понедельникам каждую неделю я бесплатно сдаю анализы на эту гребаную Корону, а так анализ на неё оценивается у нас от 3000 руб, хотя и есть подтверждение о наличии у меня антител на эту Корону, что делал платно ещё и всей семье, но анализы сдаю, так как это требование работодателя,да и не понятно все-таки до конца, что это за зараза, и как она "живёт". Наверное ещё в феврале переболели все, у детей доходило до 38,5, супруга неделю не чувствовала запахов и не могла понять как посолила приготовленную еду.

Так что с этой короной не все ясно, когда она все таки началась, и какой её родственник вышел из Уханя



[Исправлено: Нурбанчик, 08.05.2020 - 22:02]