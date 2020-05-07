Обликоморале Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7334

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:20 Цитата: maxsaf:

Ни смысла, ни содержания



И что это было? Нервы?))

Цитата: Сыкымы:



У человека проблема с шуткам юмора. Видишь прям как огорчился. И по обыкновению сразу бычить начал.

Он же думает только он флудить может - как попало, где попало и и не думая о последствиях им сказанного.

Стандартное: в чужом глазу соломинку, в своём даже бревну можно лежать.

По сабжу, что бы не обвинили в очередной раз.

Прошлогодняя ягода с дачи. Сорт Фигаро. Сажали в своё время семенами, которые нам передали из Германии.

