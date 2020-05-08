Нурбанчик С 11 мая могут возобновить воздушные рейсы из Костаная в Алматы, Нур-Султан и обратно #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1943

Регистрация: 25.05.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:09 Цитата: drakon:

Так, Туркам продали Аэропорт...

Да не Аэропорт продали, а продали 100% акций АО "Международный аэропорт Алматы" (АО "МАА").

АО "МАА"производит аропортовое и наземное обслуживание воздушных судов и авиапассажиров, техническое и сервисное обслуживание воздущных судов. В собственности АО здание Терминала и определенные здания аэродромной инфраструктуры, но не весь аэропорт/аэродром. Взлетная полоса и рулежные дорожки в собственности государства, все сооружения обеспечивающие управление воздушным движением в собственности Казаэронавигации, сооружения метеорологии у Казгидромета и так далее, аэропорт/ аэродром как маленькое государство))).

Ранее 100% акций АО принадлежали Venus Airport Investments B.V., аффилированной с Тимуром Кулибаевым.

Турецкая TAV Airports Holding, владеющая также международным терминалом аэропорта Эсенбога (Анкара), международными терминалами в аэропортах Аднан Мендерес (Измир), Газипаша-Анталья, Милас-Бодрум в Турции, и управляющая тбилисским аэропортом, аэропортом в Батуми, аэропортом Монастир имени Хабиба Бургиба в Тунисе, аэропортами Медины в Саудовской Аравии и Загреба в Хорватии, выкупила 100% акций АО "МАА" за 415 млн.$ и обещает вложить в реконструкцию по расширению Терминала аэропорта Алма-Аты 270 млрд. тенге. Надеюсь реконструкция будет, давно пора.



[Исправлено: Нурбанчик, 08.05.2020 - 21:33]