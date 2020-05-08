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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2499
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.05.20 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
alex_60
принято обращаться по имени отчеству
----Хорошо .

[Исправлено: Гога, 08.05.2020 - 16:43]
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2499
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.05.20 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
прошу напомнить место

----ГЭК 18
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2499
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.05.20 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вообще на форумах принято обращаться по имени отчеству

----Так как-то кто-то писал , что он со всеми на ты!? А я лично к ,,, обращался по отчеству - но кому - то не понравилось.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8240
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.05.20 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
обращался по отчеству - но кому - то не понравилось.


в личке.
да,это мое отчество. которое ты озвучил.
контрольный вопрос.
Екатеринбург.
Болгария.
что скажешь.

[Исправлено: alex_60, 08.05.2020 - 20:26]
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8240
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.05.20 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
----ГЭК 18


там не разу.
хотя место знаю.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8240
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.05.20 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
---ЭЭээх,Шура,Шура


я не шУра. ты перепутал.
говорил уже сто раз.
на первом курсе в Свердловске в группе нас было шесть алексов.
и все пять лет , все называли друг друга Шура.
с картошки первого курса. так повелось.даже не знаю почему.
что то более душевное .
поэтому я Лили только позволяю здесь , она женщина.
спортсменка, хоккеистка, ...
проверенная форумом.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1214
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.05.20 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
поэтому я Лили только позволяю здесь , она женщина.
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Страница 730 из 730«1...728729730
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