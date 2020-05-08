alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #10941





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8240

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:25 Цитата: Гога:

---ЭЭээх,Шура,Шура



я не шУра. ты перепутал.

говорил уже сто раз.

на первом курсе в Свердловске в группе нас было шесть алексов.

и все пять лет , все называли друг друга Шура.

с картошки первого курса. так повелось.даже не знаю почему.

что то более душевное .

поэтому я Лили только позволяю здесь , она женщина.

спортсменка, хоккеистка, ...

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