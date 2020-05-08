|Цитата:
drakon:
У нас, наверное и были самые высокие штрафы, в Европе.
а у нас , в квартире газ.
на восьмом месте дойчланд в мировом списке по штрафам на дорогах.
на автобанах скорость вообще не ограничена,
и если едешь в левой полосе со скоростью двести км в час,
не факт что ты король автобана.
придется подвинуться вправо, и посмотреть в след пролетающей ракете.
Финляндия.
первая.
штраф за превышение скорости 200000 долларорв.
ну это при годовом доходе 11 млн дол.
у них штрафы от дохода расчитываются.
вторая- Канада.
видать нарушителей как комаров тучи,
решили их штрафами задавить.
к совести взывать наверное не получилось.
[Исправлено: alex_60, 08.05.2020 - 17:29]