Цитата: abaika95:

Думал уже не осталось людей кто носиться с власовской лентой,думал все уже разобрались что к чему где гвардейская а где георгиевская используемая разными коллаборантами ан нет есть ещё мамонты)) Такими темпами и Российский флаг нужно запретить его тоже РОА пользовала а некоторые роты Власова страшно сказать и красное знамя использовали в качестве своего знака))



В начале 2017 года дискутировал с Серым Волком, он ратовал за-то чтобы везде снять мемориальные доски, демонтировать памятники и.т.д. адмиралу А.В.Колчаку. В свою очередь ему говорил, что прошло почти 100 лет до сих пор не разобрались, вместе с тем, время расставит всё на свои места.



Цитирую отрывок из дискуссии от 17.02.2017 года: Кайрат стайер: Так адмиралу Колчаку в Иркутске установлен памятник, в том же Питере в здании Морского корпуса висит доска в его честь, в Таймырском заливе Карского моря есть остров его именем, правда необитаемый. К слову имеется посёлок Врангель, что теперь всё переименуют и демонтируют. Адмирал Колчак в первую очередь был русским офицером, при этом выдающимся по тем временам, участвовал в русско-японской и Первой мировой войнах, также он ученый-исследователь. Смутные времена были, гражданская война, где брат против брата воевал, согласен многие не сторонники Капеля, Деникина, Колчака, Врангеля, Юденича, Корнилова и.т.д. Прошло почти 100 лет до сих пор не разобрались, вместе с тем, время расставит всё на свои места. Наверное для всемирной истории 100 лет, какое то мгновение, возможно нужно больше времени.



Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=628098&topic_id=28804&forumid=1