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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 258 из 258«1...256257258
Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7334
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.05.20 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://radikal.ru/video/z3DIF1hgGXb
У вас вон кто вставляет давно и вовсю :-P
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19167
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.05.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
У вас вон кто вставляет давно и вовсю

Просто - тявкают. Пусть попробуют
Полицейского тронуть... :lol: :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19167
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.05.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 8 мая, День Освобождения Европы от фашизма.

Это могила, в Райцентре. Здесь покоятся 14 неизвестных
Русских Солдат. Наверное на Эльбе погибли... 8-) :-(
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7334
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.05.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Просто - тявкают

У нас был уже скрутили, вот этих которые тявкают.

Ты, кстати, на дороге стал аккуратней ездить?
А то мои говорят у вас в конце апреля ввели новые штрафы. Надо же как-то отбвивать опустевшую казну
-превышение скорости на 16 км/ч 70 евро и один пункт
- на 21 км/ч лишение прав на месяц
-при пробке не создал проезд для спецтранспорта 200 евро
-неправильная парковка до 100 евро
:-x
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7334
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.05.20 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сегодня, 8 мая

75 лет назад, 8 мая 1945 года, был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Церемония подписания состоялась в 22.43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0.43)
https://youtu.be/JCO4ye5RoWg
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19167
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.05.20 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
у вас в конце апреля ввели новые штрафы.

У нас, наверное и были самые высокие штрафы,
в Европе. За счёт них и держится порядок,
на дорогах. Я не против - повышения... :lol: :oops: :-P
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8236
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.05.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У нас, наверное и были самые высокие штрафы, в Европе.


а у нас , в квартире газ.
на восьмом месте дойчланд в мировом списке по штрафам на дорогах.
на автобанах скорость вообще не ограничена,
и если едешь в левой полосе со скоростью двести км в час,
не факт что ты король автобана.
придется подвинуться вправо, и посмотреть в след пролетающей ракете.
Финляндия.
первая.
штраф за превышение скорости 200000 долларорв.
ну это при годовом доходе 11 млн дол.
у них штрафы от дохода расчитываются.
вторая- Канада.
видать нарушителей как комаров тучи,
решили их штрафами задавить.
к совести взывать наверное не получилось.

[Исправлено: alex_60, 08.05.2020 - 17:29]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8236
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.05.20 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это могила,


это захоронение.
молодец что посетил.

[Исправлено: alex_60, 08.05.2020 - 17:30]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19167
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.05.20 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
видать нарушителей как комаров

За 20 лет, я платил штрафы - Пять раз.
3 раза за превышение скорости
и 2 раза за неправидьную парковку.
Самый большой штаф - 15 евро... :lol: :oops: :-P
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8236
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.05.20 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Самый большой штаф - 15 евро...


может ты уже запямятовал...
скажи еще 15 марок. ты же застал их еще .а
или при марках у тебя машины не было.

[Исправлено: alex_60, 08.05.2020 - 18:21]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8236
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.05.20 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
штаф


может штоф?
тогда вообще почти бесплатно.
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