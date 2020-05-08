ACROS Re: С 11 мая могут возобновить воздушные рейсы из Костаная в... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 631

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:47 Почему для пассажиров срок действия справки: 7 дней, а для сотрудников : 14 дней ? У них имунная система разная или болезнь протекает по другому ?

С Алма- Аты нужно вылеты запретить, это самый инфицированный город страны: раснесут заразу по всей стране и знакомые пишут что там не самые строгие порядки в режиме карантина, в Костанае намного строже и народ более дисциплинированный и ответственный.