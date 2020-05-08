/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ С 11 мая могут возобновить воздушные рейсы из Костаная в Алматы, Нур-Султан и обратно		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
С 11 мая могут возобновить воздушные рейсы из Костаная в Алматы, Нур-Султан и обратно
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38796
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.05.20 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанай значится в списке семи казахстанских городов, с которыми планируется наладить авиасообщение в первую очередь . Соответствующее постановление подписал главный государственным санитарным врачом на транспорте.
Читать новость

§ Матвей Запупыркин
Re: С 11 мая могут возобновить воздушные рейсы из Костаная в...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 219
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 08.05.20 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-( опять заразы навезут...а нас заставят дома сидеть, продлив карантин ???
Профайл

§ ACROS
Re: С 11 мая могут возобновить воздушные рейсы из Костаная в...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 631
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 08.05.20 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему для пассажиров срок действия справки: 7 дней, а для сотрудников : 14 дней ? У них имунная система разная или болезнь протекает по другому ?
С Алма- Аты нужно вылеты запретить, это самый инфицированный город страны: раснесут заразу по всей стране и знакомые пишут что там не самые строгие порядки в режиме карантина, в Костанае намного строже и народ более дисциплинированный и ответственный.
Профайл

§ Muad Dib
Re: С 11 мая могут возобновить воздушные рейсы из Костаная в...
Muad Dib


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 08.05.20 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо летать небольшой группе людей. Мне вот нравится наша эпид. обстановка по области. Таки жители Костаная против.
Профайл

§ arman_kst
Re: С 11 мая могут возобновить воздушные рейсы из Костаная в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 460
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.05.20 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смогу в июне вернуться домой. С 13 марта не был.
Профайл

§ drakon
Re: С 11 мая могут возобновить воздушные рейсы из Костаная в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19166
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.05.20 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
С Алма- Аты нужно вылеты запретить,

Так, Туркам продали Аэропорт... :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 55
Пользователей: 0
Всего: 55

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 44 Queries | 60 Files Loaded: 535.52 Ko | Raw HTML: 55.14 Ko -
^ Наверх