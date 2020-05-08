bugsy Re: "Горели кусты и дерево" - В "КТЭК"... #1





(Пользователи) Сообщений: 37

Регистрация: 24.08.18 (Пользователи) Отправлено: - 16:07 Дерево и кусты? отмазались так отмазались. Горели сухие ветки вокруг ГРП, которые завозили туда для переработки на пеллеты. Там этого сухостоя вокруг ГРП тьма-тьмущая. Даже если бы горели кусты, то их по технике безопасности там не должно быть! Интересно будет ли какое-нибудь наказание руководителям за такое нарушение или как всегда все обойдется порицанием?