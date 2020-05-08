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≡ "Горели кусты и дерево" - В "КТЭК" прокомментировали пожар на территории котельной №2 в Костанае 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Горели кусты и дерево" - В "КТЭК" прокомментировали пожар на территории котельной №2 в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38796
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.05.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожар на территории котельной ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" произошёл вечером, 7 мая. На предприятии заверили, что возгорание случилось на территории и производственные сооружения не пострадали.
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§ bugsy
Re: "Горели кусты и дерево" - В "КТЭК"...
bugsy


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 24.08.18
Отправлено: 08.05.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дерево и кусты? отмазались так отмазались. Горели сухие ветки вокруг ГРП, которые завозили туда для переработки на пеллеты. Там этого сухостоя вокруг ГРП тьма-тьмущая. Даже если бы горели кусты, то их по технике безопасности там не должно быть! Интересно будет ли какое-нибудь наказание руководителям за такое нарушение или как всегда все обойдется порицанием?
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