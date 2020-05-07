ACROS Re: Как регулируются нерегулируемые цены #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 631

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:52 Цитата: //Нельзя вынудить предпринимателя работать себе в убыток.//



Зачем вы сделали , кавалерийский наскок, на предпринимателей: что бы просто написать очередную ДЕЖУРНУЮ статью или же разобраться в реальности ?? Если , первое, то вы ничем не отличаетесь от специалистов гор.рай.акиматов совершающих точно такие же сайгачные, дежурные наскоки после очередного повышения цен или же девальвации( или как сейчас модно говорить таргетирования) тенге и клеймящие конечных торговцев. Любой торгаш не будет поднимать цены до заоблачных высот: ему нужно продать товар( а это продукты и товар СКОРОПОРТЯЩИЙ) как можно быстрей с торговой наценкой покрывающие его затраты и плюс прибыль , по формуле: Товар-Деньги-Товар: тут большую роль играет не ЦЕНА, а СКОРОСТЬ продажи. Если ОПТОВЫЙ продавец ( которого ни вы, ни акиматовцы НИКОГДА не КРИТИКУЮТ) задрал ОПТОВЫЕ цены, то конечный, рядовой торгаш автоматически поднимет цены для получения СВОЕЙ прибыли.Почему??? --- Читай вашу цитату: "НЕЛЬЗЯ ВЫНУДИТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ РАБОТАТЬ СЕБЕ В УБЫТОК"



По поводу масок и прочих мер безопасности: всё правильно,

единственное - в маленьких магазинчиках порядка БОЛЬШЕ чем в супермаркетах и охрана супермаркетов ЛУКАВИТ: у них есть все ПРАВА, тем более есть ПРИКАЗ главного санитара области: БЕЗ МАСОК НЕ ПУЩАТЬ. Просто ПРИБЫЛЬ затмевает ВСЁ.