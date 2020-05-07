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§ NG.kz
Как регулируются нерегулируемые цены
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38796
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.05.20 - 08:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Месяц назад мы мониторили цены в магазинах. Это был весьма нервный период ажиотажного спроса, необъяснимого удорожания и попыток государства бороться с ним. Дорожало многое, полки пустели вопреки всякой логике. И тогда три министра - национальной экономики, торговли и сельского хозяйства - подписали приказ о введении в Казахстане на период действия чрезвычайного положения предельных розничных цен на социально значимые продовольственные товары.
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§ olegggon
Re: Как регулируются нерегулируемые цены
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1096
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 07.05.20 - 08:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был я вчера в астыкжане, что на рудненской трассе. Говядина, которая по предельной цене, вся зачуханная, видно не очень свежая. А вырезка говяжья стоила 2700 за кг. Что дороговато мне кажется.
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§ юля елиссева
Как регулируются нерегулируемые цены
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1542
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 07.05.20 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
А вырезка говяжья стоила 2700 за кг.

2700 за вырезку, это совсем не дорого.
Вырезки или как её сейчас принято называть - филе миньон, со всей туши коровы набирается 600-700 граммов. И цена ей никогда не была ниже 3500-4000 тенге. Причем эта цена за вырезку из туши коровы обычного откорма. Если речь о мраморной говядине зернового откорма, то цена вырезки не ниже 7-8 тысяч.

[Исправлено: юля елиссева, 07.05.2020 - 11:39]
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§ alex_60
Re: Как регулируются нерегулируемые цены
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8230
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.05.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
со всей туши коровы набирается 600-700 граммов.


Спасибо.так мало.
А почему все про говядину.
Время свинины вроде на улице.
2100 без сала перед первомаем. В сс.
Сразу ясно, что карточки тут не катят,
Натураобмен. Мясо- деньги.
Как и рыба, где я вчера рыбачмл.
Да уже чую запах, пойду овощи резать.
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§ Terra_Meat
Re: Как регулируются нерегулируемые цены
Terra_Meat


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 07.05.20
Отправлено: 07.05.20 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый день. Меня зовут Юлий, я являюсь официальным представителем фирменного магазина "Terra Meat", который находится по адресу Чехова 103 (здание зерновой индустрии)
Хочу проинформировать и заверить читателей, что наша розничная точка, никогда не реализовывала говядину в тушевом виде и не продает мякоть на кости. Наша продукция эксклюзивная. Лопаточная часть продается в виде стейка (разделка) "Топ Блейд".
Мы продаем продукцию только ту которую и производим. Мясо для конечного потребителя в магазине экологически чистое, из бычков породы Абердин-Ангус зернового откорма. Выращенных на откормочных площадках ТОО "Терра", которые находятся в Костанайской области, село Карабалык.
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§ kbkz1980
Как регулируются нерегулируемые цены
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4720
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.05.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
. И цена ей никогда не была ниже 3500-4000 тенге. Причем эта цена за вырезку из туши коровы обычного откорма. Если речь о мраморной говядине зернового откорма, то цена вырезки не ниже 7-8 тысяч.

Нормально Юля хомячит на 42.500
:lol:
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§ drakon
Как регулируются нерегулируемые цены
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19166
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.05.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Как и рыба, где я вчера рыбачмл.

Алекс, тоже на деньги - обменял?... :lol: ;-)
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§ Сыкымы
Re: Как регулируются нерегулируемые цены
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1152
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Нормально Юля хомячит на 42.500

Це ж халява... :-o 8-) :lol:
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§ Сыкымы
Re: Как регулируются нерегулируемые цены
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1152
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
2700 за вырезку, это совсем не дорого.

А жамбас по 2600 - это недорого?
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§ Гога
Как регулируются нерегулируемые цены
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2496
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.05.20 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Нормально Юля хомячит на 42.500

----Лиличка , не надо завидовать ;-)
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§ Сыкымы
Re: Как регулируются нерегулируемые цены
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1152
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Terra_Meat:
Хочу проинформировать и заверить читателей

Уважаемый Юлий! Здесь явно не та ЦА, как в ВК или "инсте". По вопросам рекламы своих товаров/услуг обратитесь, пожалуйста, в редакцию "Нашей Газеты": https://www.ng.kz/modules/about/index.php?storyid=1
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§ ACROS
Re: Как регулируются нерегулируемые цены
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 631
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 08.05.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //Нельзя вынудить предпринимателя работать себе в убыток.//

Зачем вы сделали , кавалерийский наскок, на предпринимателей: что бы просто написать очередную ДЕЖУРНУЮ статью или же разобраться в реальности ?? Если , первое, то вы ничем не отличаетесь от специалистов гор.рай.акиматов совершающих точно такие же сайгачные, дежурные наскоки после очередного повышения цен или же девальвации( или как сейчас модно говорить таргетирования) тенге и клеймящие конечных торговцев. Любой торгаш не будет поднимать цены до заоблачных высот: ему нужно продать товар( а это продукты и товар СКОРОПОРТЯЩИЙ) как можно быстрей с торговой наценкой покрывающие его затраты и плюс прибыль , по формуле: Товар-Деньги-Товар: тут большую роль играет не ЦЕНА, а СКОРОСТЬ продажи. Если ОПТОВЫЙ продавец ( которого ни вы, ни акиматовцы НИКОГДА не КРИТИКУЮТ) задрал ОПТОВЫЕ цены, то конечный, рядовой торгаш автоматически поднимет цены для получения СВОЕЙ прибыли.Почему??? --- Читай вашу цитату: "НЕЛЬЗЯ ВЫНУДИТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ РАБОТАТЬ СЕБЕ В УБЫТОК"

По поводу масок и прочих мер безопасности: всё правильно,
единственное - в маленьких магазинчиках порядка БОЛЬШЕ чем в супермаркетах и охрана супермаркетов ЛУКАВИТ: у них есть все ПРАВА, тем более есть ПРИКАЗ главного санитара области: БЕЗ МАСОК НЕ ПУЩАТЬ. Просто ПРИБЫЛЬ затмевает ВСЁ.
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