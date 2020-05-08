Обликоморале Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3859





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7334

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:57 Цитата: drakon:

Просто - тявкают

У нас был уже скрутили, вот этих которые тявкают.



Ты, кстати, на дороге стал аккуратней ездить?

А то мои говорят у вас в конце апреля ввели новые штрафы. Надо же как-то отбвивать опустевшую казну

-превышение скорости на 16 км/ч 70 евро и один пункт

- на 21 км/ч лишение прав на месяц

-при пробке не создал проезд для спецтранспорта 200 евро

-неправильная парковка до 100 евро

