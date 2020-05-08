ACROS Re: Экономика Казахстана может вернуться к показателям времён... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 630

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:08 Может и будет наступающий кризис самым масштабным со времён развала СССР,но не таким мрачным как рисуют его ребята из KPMG: допустим по сельскому хозяйству, могу сказать что, процентов на 15-20% мы лучше энерго и тех.вооружены чем при кончине СССР ( я про полеводство). Самое главное: это благоприятные погодные условия (отсутствие сильной жары и выпадание среднегодового уровня осадков), и всё будет нормально.