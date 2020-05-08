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§ NG.kz
Экономика Казахстана может вернуться к показателям времён развала СССР. Исследование
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38795
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.05.20 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Консалтинговая компания KPMG провела исследование о влиянии пандемии коронавируса на экономику Казахстана. Участвовавшие в исследовании бизнесмены считают, что смогут вернуться к докризисным показателям не ранее, чем через год.
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§ Гога
Re: Экономика Казахстана может вернуться к показателям времён...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2496
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 08.05.20 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Казахстан выделил 13 млрд долларов

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38564?1588913689
---- 722 на каждого!! ---Здорово!!! У нас всего по 200 ,но мы только что-то не увидели .
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§ ACROS
Re: Экономика Казахстана может вернуться к показателям времён...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 630
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 08.05.20 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заголок абзаца://На борьбу с коронавирусом Казахстан выделил 13 млрд тенге//

Цитата://Казахстан выделил 13 млрд долларов на борьбу с пандемией и оказал гражданам такие меры поддержки://

Вторая цитата правильная.
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§ ACROS
Re: Экономика Казахстана может вернуться к показателям времён...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 630
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 08.05.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может и будет наступающий кризис самым масштабным со времён развала СССР,но не таким мрачным как рисуют его ребята из KPMG: допустим по сельскому хозяйству, могу сказать что, процентов на 15-20% мы лучше энерго и тех.вооружены чем при кончине СССР ( я про полеводство). Самое главное: это благоприятные погодные условия (отсутствие сильной жары и выпадание среднегодового уровня осадков), и всё будет нормально.
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§ nmv85
Re: Экономика Казахстана может вернуться к показателям времён...
nmv85


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 08.05.20 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начало конца!!!! Держите еще все на карантине, все же хотят "обратно в СССР" в последнее время со всех форточек звучит, вот предоставится такая возможность. Красиво все сделали....
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