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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12680
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.05.20 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
в вашей копипасте инфа про гвардейскую ленту, а не георгиевскую

Тогда город Волгоград не имеет права на звание города-героя, потому что битвы были в Сталинграде.
Цитата:
юля елиссева:
можете почитать, чем они отличаются.

Да ничем они не отличаются совершенно. Символика одинаковая - дым и огонь. А поздняя георгиевская один в один гвардейская.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6485
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.05.20 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980: А по теме,ты даже сорта клубники не знаешь.Может старые кусты(неплодоносящие)которые выкинуть надо продаёшь.У нас такие раньше бабки на базаре продавали,сейчас людям важен сорт.

Ну все же прекрасно понимают откуда этот яд. Он не из жала, а из башки. От такого даже противоядия нет, только социальная дистанция спасает :lol:

[Исправлено: maxsaf, 08.05.2020 - 01:46]
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1756
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема:"Если ты между одобрением и отказом"
Цитата:
Сыкымы:

Неужели данная тема стоит такого занудства и перехода на мою личность?
Цитата:"Это нормально для Вас?"
"Про "свой устав" и "чужой монастырь" никогда не слышали?" (Кстати, ни к селу, ни к городу...)
"Или только стихи читаете?" Ну, это вообще неприязненый выпад!
Если я Вам неприятна, ничем помочь не могу. Смиритесь, я не уйду
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§ Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1152
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 08.05.20 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Ну, если более веских аргументов нет, тогда добавьте от себя: "Ой, всё!!! Я_же_женщина!!! Ты чё не мужик, штоле - с ЖЕНЩИНОЙ скандалишь!!!"
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4720
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.05.20 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
все же прекрасно понимают

А за всех отвечать не надо.

Цитата:
maxsaf:

По сорту клубники сказать нечего
Поэтому тему во флуд перетащил.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3855
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.05.20 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думал уже не осталось людей кто носиться с власовской лентой,думал все уже разобрались что к чему где гвардейская а где георгиевская используемая разными коллаборантами ан нет есть ещё мамонты))


Такими темпами и Российский флаг нужно запретить его тоже РОА пользовала а некоторые роты Власова страшно сказать и красное знамя использовали в качестве своего знака))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6485
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.05.20 - 01:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
По сорту клубники сказать нечего

Вам это принципиально важно знать? )) Ну назову я сорт - что это изменит? У меня станут больше покупать? Или меньше? Или вы себе такой сорт приобретете? Или принципиально теперь этот сорт будете стороной обходить? Вы же все равно не верите, что на фото - моя земляника, принципиально не верите, что у меня вообще может быть земляника))) так к чему тогда ваши вопросы? :lol:
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§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 283
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 08.05.20 - 06:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

А для чего запрещать ?
Возвращаем память о царском режиме.
Что осталось из того, за что воевали ветераны ?
Ни флага , ни гимна , от страны осколок
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1856
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.05.20 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Думал уже не осталось людей кто носиться с власовской лентой,думал все уже разобрались что к чему где гвардейская а где георгиевская используемая разными коллаборантами ан нет есть ещё мамонты)) Такими темпами и Российский флаг нужно запретить его тоже РОА пользовала а некоторые роты Власова страшно сказать и красное знамя использовали в качестве своего знака))


В начале 2017 года дискутировал с Серым Волком, он ратовал за-то чтобы везде снять мемориальные доски, демонтировать памятники и.т.д. адмиралу А.В.Колчаку. В свою очередь ему говорил, что прошло почти 100 лет до сих пор не разобрались, вместе с тем, время расставит всё на свои места.

Цитирую отрывок из дискуссии от 17.02.2017 года: Кайрат стайер: Так адмиралу Колчаку в Иркутске установлен памятник, в том же Питере в здании Морского корпуса висит доска в его честь, в Таймырском заливе Карского моря есть остров его именем, правда необитаемый. К слову имеется посёлок Врангель, что теперь всё переименуют и демонтируют. Адмирал Колчак в первую очередь был русским офицером, при этом выдающимся по тем временам, участвовал в русско-японской и Первой мировой войнах, также он ученый-исследователь. Смутные времена были, гражданская война, где брат против брата воевал, согласен многие не сторонники Капеля, Деникина, Колчака, Врангеля, Юденича, Корнилова и.т.д. Прошло почти 100 лет до сих пор не разобрались, вместе с тем, время расставит всё на свои места. Наверное для всемирной истории 100 лет, какое то мгновение, возможно нужно больше времени.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=628098&topic_id=28804&forumid=1
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1856
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.05.20 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Так адмиралу Колчаку в Иркутске установлен памятник...


Разговор с Серым Волком был в начале 2017 года, при этом в середине 2018 года в иске о сносе памятника Александру Колчаку в Иркутске отказано.

Подробнее здесь: https://www.kommersant.ru/doc/3657895
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


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Сообщений: 7332
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.05.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже дюже интересное от Павла Дурова.

Павел Дуров о Кремниевой долине

7 причин, почему it-предпринимателям не стоит переезжать в Кремниевую долину: от неэффективного здравоохранения до высоких налогов.

https://te.legra.ph/7-prichin-ne-pereezzhat-v-Kremnievuyu-dolinu-05-07

Вроде Паша "авторитет" в мире айтишников, продвинутых юзеров и т.п.
А также среди молодёжи и среднего поколения тоже 8-)
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7332
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.05.20 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
он ратовал за-то чтобы везде снять мемориальные доски, демонтировать памятники и.т.д. адмиралу А.В.Колчаку.

Сейчас их альянс переобулся. Теперь они в обратную топят. Тем более кажется СВ покинул "яблоко" и перешёл в бригаду Навального. 8-)
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