maxsaf Флуд и оффтопик (часть 4) #10927





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6485

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:15 Цитата: kbkz1980:

По сорту клубники сказать нечего

Вам это принципиально важно знать? )) Ну назову я сорт - что это изменит? У меня станут больше покупать? Или меньше? Или вы себе такой сорт приобретете? Или принципиально теперь этот сорт будете стороной обходить? Вы же все равно не верите, что на фото - моя земляника, принципиально не верите, что у меня вообще может быть земляника))) так к чему тогда ваши вопросы?