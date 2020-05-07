Тема:"Если ты между одобрением и отказом"

Цитата: Сыкымы:



Неужели данная тема стоит такого занудства и перехода на мою личность?

Цитата:"Это нормально для Вас?"

"Про "свой устав" и "чужой монастырь" никогда не слышали?" (Кстати, ни к селу, ни к городу...)

"Или только стихи читаете?" Ну, это вообще неприязненый выпад!

Если я Вам неприятна, ничем помочь не могу. Смиритесь, я не уйду