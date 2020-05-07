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§ NG.kz
Если ты между одобрением и отказом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38789
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.05.20 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опыт получения 42 500 тенге, который обязательно пригодится. Им с редакцией «НГ» поделилась индивидуальный предприниматель из Костаная Татьяна АНТОНИНОВА. Готовя материал, мы вместе с ней за несколько дней продвинулись от резкой критики того, как у нас во время ЧП организована господдержка, до положительного решения проблемы. И до вывода: ругаться и плакать можно, но бессмысленно, нужно все-таки разобраться и переломить ситуацию на пользу себе и людям. Как именно, расскажем.
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§ Сыкымы
Если ты между одобрением и отказом
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1152
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Да, легче. Потому что "виден свет в конце тоннеля"

В сущности, по информативности - оба ответа идентичны.

Цитата:
таноми52:
Клиент не испытает чувства безысходности и сохранит веру в обслуживающие нас структуры

Нужно понимать, что сотрудник, принимающий от Вас исходные документы или заявления о не работающем чего-то там, только этим и занимается. Его задача - всего лишь принять документы (или жалобу) и передать их далее по цепочке. Можно до бесконечности обвинять и материть кассира супермаркета в продаже просроченного товара, но кассир всего лишь принимает деньги за выбранный Вами товар. Он ничего не решает, да и не должен, обязанности у него другие... Ему сказали - "база зависла" - кассир и говорит всем, что "база зависла".
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§ таноми52
Если ты между одобрением и отказом
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1756
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Можно до бесконечности обвинять и материть кассира супермаркета в продаже просроченного товара, но кассир всего лишь принимает деньги за выбранный Вами товар.


Какое недопонимание!
Кассир ОБЯЗАН сообщить о том, что на полках имеется такой-то и такой-то просроченный товар,который покупатель по невнимательности, возможно, выбрал уж если не начальнику, то хотя бы ответственному за это. Или он не член команды?
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§ Сыкымы
Если ты между одобрением и отказом
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1152
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Какое недопонимание! Кассир ОБЯЗАН сообщить о том,

Вроде уже написал об этом:
Цитата:
Сыкымы:
Его задача - всего лишь принять документы (или жалобу) и передать их далее по цепочке.

Что не так?
А вот стоит ли сообщать кассиру или рядовому сотруднику госорганов о том, что:
Цитата:
таноми52:
будировать вопрос дальше по инстанции Бог мозгов не дал?

Это нормально для Вас?
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§ Сыкымы
Если ты между одобрением и отказом
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1152
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Про "свой устав" и "чужой монастырь" никогда не слышали? Или только стихи читаете?
В супермаркете вызываете администратора и высказываете претензии ему. Кассир здесь при чём???
Для госучреждений есть закон: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30086115#pos=4;-106
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§ Сыкымы
Re: Если ты между одобрением и отказом
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1152
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ drakon
Если ты между одобрением и отказом
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19159
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.05.20 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Для госучреждений есть закон:

Прочитал,какой то он - несовершенный... 8-)
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§ Сыкымы
Re: Если ты между одобрением и отказом
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1152
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
какой то он - несовершенный...

Обратитесь к тем, кто его принимал :-o 8-) :lol:
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§ drakon
Если ты между одобрением и отказом
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19159
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.05.20 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
* Сыкымы

Не сы кымы, что девушек то,
оскорбляешь?... :lol: ;-)
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§ Сыкымы
Re: Если ты между одобрением и отказом
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1152
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
что девушек то, оскорбляешь?...

В чём состоит оскорбление? Лингвистическую экспертизу уже провели?
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