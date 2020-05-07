таноми52:

Какое недопонимание! Кассир ОБЯЗАН сообщить о том,

Сыкымы:

Его задача - всего лишь принять документы (или жалобу) и передать их далее по цепочке.

таноми52:

будировать вопрос дальше по инстанции Бог мозгов не дал?