Цитата: kbkz1980: А по теме,ты даже сорта клубники не знаешь.Может старые кусты(неплодоносящие)которые выкинуть надо продаёшь.У нас такие раньше бабки на базаре продавали,сейчас людям важен сорт.

Ну все же прекрасно понимают откуда этот яд. Он не из жала, а из бошки. От такого даже противоядия нет, только социальная дистанция спасает