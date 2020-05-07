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* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


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Сообщений: 12680
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.05.20 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
в вашей копипасте инфа про гвардейскую ленту, а не георгиевскую

Тогда город Волгоград не имеет права на звание города-героя, потому что битвы были в Сталинграде.
Цитата:
юля елиссева:
можете почитать, чем они отличаются.

Да ничем они не отличаются совершенно. Символика одинаковая - дым и огонь. А поздняя георгиевская один в один гвардейская.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6481
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.05.20 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980: А по теме,ты даже сорта клубники не знаешь.Может старые кусты(неплодоносящие)которые выкинуть надо продаёшь.У нас такие раньше бабки на базаре продавали,сейчас людям важен сорт.

Ну все же прекрасно понимают откуда этот яд. Он не из жала, а из бошки. От такого даже противоядия нет, только социальная дистанция спасает :lol:
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