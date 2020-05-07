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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8229
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.05.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КВ повержен, ПБ2 закрылась.
нужна новая тема.
ну понятно, кроме статей НГ,их всегда ждем и перечитываем .
и обсуждаем.
Есть ли жизнь на Марсе.например.
хотя ответ дан еще в 1956 году, в известном фильме,
но все равно актуально.
с нокии х1 не могу создать.
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§ юля елиссева
Флуд и оффтопик (часть 4)
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1542
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 07.05.20 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая Наша газета, уберите, пожалуйста, георгиевскую ленту - символ РОА и власовской армии с логотипа газеты.

[Исправлено: юля елиссева, 07.05.2020 - 11:43]
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§ Ольга Колоколова
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2421
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 07.05.20 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уважаемая Наша газета, уберите пожалуйста георгиевскую ленту - символ РОА и власовской армии с логотипа газеты. /quote]
Нет, Юля, извините. Если мы поставили Георгиевскую ленту, то, поверьте, не по недоразумению. Ну а если вам вот прям поперек души - не смотрите.

[Исправлено: Ольга Колоколова, 07.05.2020 - 11:46]
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1212
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.05.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
уберите, пожалуйста, георгиевскую ленту

Звиняйте,трезубцив у нас нема... :-)
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


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Сообщений: 7322
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.05.20 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
георгиевскую ленту

Шта?
Простите за копипаст, но по другому объяснять долго.
С осени 1941 года частям, соединениям и кораблям за мужество и героизм личного состава, проявленные при защите Отечества, присваивалось почётное звание «гвардейская», «гвардейский». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 мая 1942 года был учреждён нагрудный знак «Гвардия». Несмотря на то, что знак «Гвардия» был учреждён как единый, в ВМФ ВС СССР решили учредить свой гвардейский знак (народное название — «Морская Гвардия»). Так, начальник организационно-строевого управления НК ВМФ капитан 2-го ранга Б. М. Хомич предложил прямоугольную пластину (применявшуюся в русской армии и на флоте) обтянуть чёрно-оранжевой лентой, а также использовать последнюю на бескозырках матросов. Нарком ВМФ адмирал Н. Г. Кузнецов приказом № 142 от 10 июня 1942 года утвердил эти знаки отличия. 5 мая 1943 года он же утвердил к изданию «Иллюстрированное описание знаков различия личного состава ВМФ СССР», в котором присутствует Гвардейская лента. Также шёлковая муаровая лента с пятью продольными равными по ширине чередующимися полосками — три чёрного и две оранжевого цвета, с краями окаймлёнными узенькими оранжевыми полосками 1мм — прилагалась к различным советским наградам 1943—1945,1975,1985 гг: к самой массовой медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945» , ордену Славы всех степеней; использовалась на медали «За взятие Берлина», юбилейной медали «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945» 1975, юбилейной медали «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945»
___________________________________________________________________________________________
У меня у одного деда была медаль "за взятие Берлина". Тоже прикажите снять оттуда ленту.
Откуда вы такие беретесь? :-x
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2494
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.05.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2494
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.05.20 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2494
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.05.20 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ юля елиссева
Флуд и оффтопик (часть 4)
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1542
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 07.05.20 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Если мы поставили Георгиевскую ленту, то, поверьте, не по недоразумению.

то есть, то что это лента власовской армии и бойцов РОА вы уже не оспариваете?Цитата:
Обликоморале:
Простите за копипаст, но по другому объяснять долго.

в вашей копипасте инфа про гвардейскую ленту, а не георгиевскую. В то же самой педвикии можете почитать, чем они отличаются.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19155
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.05.20 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
сказали, иди в баню,

Неправильно - сказали.
ДР Дариги Нурсултановны,
никто не отменял... :lol: :oops:
Я Поздравляю тебя... ;-)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1212
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.05.20 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
что это лента власовской армии и бойцов РОА вы уже не оспариваете?
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7322
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.05.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:

Для тебя она георгиевская, для меня гвардейская. Хотя и георгиевская ленточка меня не покоробит.
Только в 2005 году начали вводить в обиход заново название "георгиевская".
Да и вообще можно ли открещиваться от названия связанного с Георгием, с орденами святого Георгия и солдатскими георгиевскими крестами, которыми награждались наши предки, только потому что какая-то кучка нацистов в середине прошлого века использовала этот символ? Если даже наши деды от него не открестились и во время Великой отечественной войны очень много солдат с георгиевскими крестами было.
Стыдно однобоко знать историю.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1754
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
можно ли открещиваться от названия связанного с Георгием, с орденами святого Георгия и солдатскими георгиевскими крестами, которыми награждались наши предки, только потому что какая-то кучка нацистов в середине прошлого века использовала этот символ?


Верно!
Вот то же и со свастикой - графическим символом движения, жизни, Солнца, света, благополучия, который встречается у древних народов с 8 тыс. лет до н. э.
Фашисты опорочили своими деяниями этот ни в чём не повинный символ и его теперь считается позорным применять даже в первоначальном значении.
Ну, со своими-то символами уж, думаю, разберёмся.
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§ Медный
Флуд и оффтопик (часть 4)
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2708
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.05.20 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем привет! Давно не писал, но вот заинтересовала озвученная выше тема, о "георгиевских" и "гвардейских"
Есть видео, всем советую для ознакомления

Страсти по Георгию

[Исправлено: Медный, 07.05.2020 - 20:56]
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* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12680
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.05.20 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
но вот заинтересовала озвученная выше тема, о "георгиевских" и "гвардейских"

Это ежегодная тема к 9 мая.
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