Обликоморале Флуд и оффтопик (часть 4) #10910





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7322

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:58 Цитата: юля елиссева:

георгиевскую ленту

Шта?

Простите за копипаст, но по другому объяснять долго.

С осени 1941 года частям, соединениям и кораблям за мужество и героизм личного состава, проявленные при защите Отечества, присваивалось почётное звание «гвардейская», «гвардейский». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 мая 1942 года был учреждён нагрудный знак «Гвардия». Несмотря на то, что знак «Гвардия» был учреждён как единый, в ВМФ ВС СССР решили учредить свой гвардейский знак (народное название — «Морская Гвардия»). Так, начальник организационно-строевого управления НК ВМФ капитан 2-го ранга Б. М. Хомич предложил прямоугольную пластину (применявшуюся в русской армии и на флоте) обтянуть чёрно-оранжевой лентой, а также использовать последнюю на бескозырках матросов. Нарком ВМФ адмирал Н. Г. Кузнецов приказом № 142 от 10 июня 1942 года утвердил эти знаки отличия. 5 мая 1943 года он же утвердил к изданию «Иллюстрированное описание знаков различия личного состава ВМФ СССР», в котором присутствует Гвардейская лента. Также шёлковая муаровая лента с пятью продольными равными по ширине чередующимися полосками — три чёрного и две оранжевого цвета, с краями окаймлёнными узенькими оранжевыми полосками 1мм — прилагалась к различным советским наградам 1943—1945,1975,1985 гг: к самой массовой медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945» , ордену Славы всех степеней; использовалась на медали «За взятие Берлина», юбилейной медали «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945» 1975, юбилейной медали «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945»

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У меня у одного деда была медаль "за взятие Берлина". Тоже прикажите снять оттуда ленту.

Откуда вы такие беретесь?