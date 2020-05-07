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§ NG.kz
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38789
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.05.20 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С работой на земляничных грядках не стоит затягивать, ее необходимо начинать сразу после того, как сойдет снег и подсохнет земля. У нас это примерно вторая половина апреля. В этом году, по известным причинам, дачникам пришлось повременить. Но и сейчас еще не поздно вплотную заняться своими ягодными посадками.
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§ maxsaf
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6479
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.05.20 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Клубника - моя тема. Люди просят постоянно - не поверите, не ягоды, а саму рассаду - весной разлетается лучше горячих пирожков. В прошлом году продал 200 корней, в этом - уже 65, и еще куча предзаказов. Ягодой в наших краях никого не удивишь - круглый год в магазинах, размером с детский кулак. Разве что ценители чистого и натурального заскакивают к нам за ягодой, но собирать ее довольно муторно, если много. У меня Июньская, ухода особо никакого, усы не обрываю, поэтому она сама очень быстро расползается по участку. Приходится выкапывать лишнюю и распихивать по стаканчикам, в которых и продаю. Про корни - не сказал бы, что они на поверхности - довольно глубоко уходят в землю. При пересадке корни повреждаются, но весення клубника - довольно живучая, прекрасно переносит пересадку.




[Исправлено: maxsaf, 07.05.2020 - 08:13]
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§ Обликоморале
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7322
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.05.20 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

О, заробитчанин расчехлился. :lol:
А то Канада, Канада.
Powiedziałbym więc, że pracujesz dla polskiego Pana 8-)
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§ maxsaf
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6479
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.05.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

А что не так? Хочу - земляникой занимаюсь, хочу - интернетом.))
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§ Гога
Re: Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2494
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 07.05.20 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

----Не надо никому ничего доказывать. Бесполезно.
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§ Обликоморале
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7322
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.05.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А что не так?

Да всё нормально, боже упаси.
Занимайся чем хочешь - твоё право, кто же тебя в этом упрекает? Ты опять так ничего и не понял? Или включил режим - моя твоя не понимает? :lol:
По-польски значит не разумеешь? Печально))
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§ сайлау курманов
Re: Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3732
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.05.20 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В моем огороде кроме вишни ничего из ягодных не растет, оказалось они любят кислую почву,а я удобрял ее золой- чистая щёлочь, так что знайте. В этом году пришлось две бутылки уксуса разбавлять в воде и поливать им. Смородина и малина сразу выдал лист, а виноград ещё дремлет
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§ maxsaf
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6479
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.05.20 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
----Не надо никому ничего доказывать. Бесполезно.

Да вижу уже. Два флудячих камента ввернул в тему, лишь бы чё ляпнуть. Ни смысла, ни содержания. :-x
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§ Сыкымы
Re: Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1145
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

https://www.youtube.com/watch?v=b3V9JV-1Zho
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§ Сыкымы
Re: Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1145
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
удобрял ее золой- чистая щёлочь, так что знайте.

В школе был плохой преподаватель химии? :-o 8-) :lol:
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§ kbkz1980
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4718
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.05.20 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У меня Июньская,

Июньская -это одноразовая.
А сорта какие?
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§ maxsaf
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6479
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.05.20 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Да, на пенсии будет приработок)) А взяток уже лет 10 не давал. И не просили))
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§ Сыкымы
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1145
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

https://www.youtube.com/watch?v=tNdySiLZ3sg
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§ maxsaf
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6479
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.05.20 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Теперь и вас на флуд прорвало? :-x
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