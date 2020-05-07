abaika95 Re: Минареты стали выше, купола - ярче. Восстановление... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3854

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:58 Цитата-/Татары эту мечеть в своё время строили. Им она должна принадлежать по праву и исторической памяти./







Юля42500 опять хочет халявы))

Татары свою мечеть уже про...спали в 1917 там и спрашивайте) а это уже по сути новая мечеть в старых комнатах кинотеатра)