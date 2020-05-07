maxsaf Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6479

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:12 Клубника - моя тема. Люди просят постоянно - не поверите, не ягоды, а саму рассаду - весной разлетается лучше горячих пирожков. В прошлом году продал 200 корней, в этом - уже 65, и еще куча предзаказов. Ягодой в наших краях никого не удивишь - круглый год в магазинах, размером с детский кулак. Разве что ценители чистого и натурального заскакивают к нам за ягодой, но собирать ее довольно муторно, если много. У меня Июньская, ухода особо никакого, усы не обрываю, поэтому она сама очень быстро расползается по участку. Приходится выкапывать лишнюю и распихивать по стаканчикам, в которых и продаю. Про корни - не сказал бы, что они на поверхности - довольно глубоко уходят в землю. При пересадке корни повреждаются, но весення клубника - довольно живучая, прекрасно переносит пересадку.









[Исправлено: maxsaf, 07.05.2020 - 08:13]