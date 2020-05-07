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≡ Минареты стали выше, купола - ярче. Восстановление первоначального облика мечети Марала ишана обошлось в 140 млн тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Минареты стали выше, купола - ярче. Восстановление первоначального облика мечети Марала ишана обошлось в 140 млн тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38789
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.05.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае заканчивается реконструкция мечети Марала ишана, которая расположена в центре города, на пересечении двух проспектов - Аль-Фараби и Абая. Внешнюю часть здания уже почти привели в порядок, вернув ей, как и было задумано, исторический облик.
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§ electro
Re: Минареты стали выше, купола - ярче. Восстановление...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 161
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 07.05.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, собственно, мы и узнали "почём опиум для народа"
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§ юля елиссева
Минареты стали выше, купола - ярче. Восстановление первоначального облика мечети Марала ишана обошлось в 140 млн тенге
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1542
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 07.05.20 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не отдавать здание жрецам из ДУМК! Жрецы его просто бросили! Отдайте здание татаро-башкирской общине Дуслык. Татары эту мечеть в своё время строили. Им она должна принадлежать по праву и исторической памяти.

[Исправлено: юля елиссева, 07.05.2020 - 14:35]
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§ abaika95
Re: Минареты стали выше, купола - ярче. Восстановление...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3854
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.05.20 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Татары эту мечеть в своё время строили. Им она должна принадлежать по праву и исторической памяти./



Юля42500 опять хочет халявы))
Татары свою мечеть уже про...спали в 1917 там и спрашивайте) а это уже по сути новая мечеть в старых комнатах кинотеатра)
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§ сайлау курманов
Re: Минареты стали выше, купола - ярче. Восстановление...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3732
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.05.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень интересно,в дальнейшем как распоряжаться будут , может под музей отдадут ,ведь столько бюджетных денег кинули
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§ maxsaf
Минареты стали выше, купола - ярче. Восстановление первоначального облика мечети Марала ишана обошлось в 140 млн тенге
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6479
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.05.20 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Очень интересно,в дальнейшем как распоряжаться будут , может под музей отдадут ,ведь столько бюджетных денег кинули

Мож попросят понять и простить? :-)
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§ Сыкымы
Re: Минареты стали выше, купола - ярче. Восстановление...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1145
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Очень интересно,в дальнейшем как распоряжаться будут

Вернут на баланс в ДУМК.

Цитата:
Однако управление не нашло денег даже на его содержание.


И деньги сразу найдутся. На содержание...
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