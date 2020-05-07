Цитата: таноми52:

Да, легче. Потому что "виден свет в конце тоннеля"

В сущности, по информативности - оба ответа идентичны.



Цитата: таноми52:

Клиент не испытает чувства безысходности и сохранит веру в обслуживающие нас структуры

Нужно понимать, что сотрудник, принимающий от Вас исходные документы или заявления о не работающем чего-то там, только этим и занимается. Его задача - всего лишь принять документы (или жалобу) и передать их далее по цепочке. Можно до бесконечности обвинять и материть кассира супермаркета в продаже просроченного товара, но кассир всего лишь принимает деньги за выбранный Вами товар. Он ничего не решает, да и не должен, обязанности у него другие... Ему сказали - "база зависла" - кассир и говорит всем, что "база зависла".