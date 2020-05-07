Расскажу о своей ситуации. Супруга - наёмный работник ИП. С 17 апреля ИП работу временно приостановил, но о том, что вынужденный отпуск будет неоплачиваемым, объявил в конце апреля. ИП подавал заявку на выплату 42500 своим работникам, и супруга на себя тоже подавала, при проверке статуса ответ один - "Ваша заявка . отклонена автоматически, в связи с тем, что не подтверждена потеря дохода на время ЧП", или как-то так. Звонки на 1414, 1411 ничего не дали - только раздача телефонных номеров, по которым никто не отвечает. Поиск решения в интернете тоже ничего не дал. На сайте 1414 куча вопросов, связанных с отказом в выплате из-за не подтверждения потери дохода, ответов - 0. Заявлений никуда не подавали, жалоб никуда не писали. Решили - будем "подождать", так как были сильные подозрения на сбой в "базе". И вот, как гром среди ясного неба, 5 мая приходит смс-уведомление: "Ваша заявка на выплату 42500 одобрена." На следующий день деньги выплатили. Т.е, система явно либо была перегружена, либо не доделана и кто-то пахал все первомайские праздники, чтобы эту проблему устранить.



И, наверняка, это было сделано миллион раз:

Цитата: Сыкымы:

Максимум - доложить непосредственному руководителю.