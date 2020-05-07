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§ NG.kz
Если ты между одобрением и отказом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38789
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.05.20 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опыт получения 42 500 тенге, который обязательно пригодится. Им с редакцией «НГ» поделилась индивидуальный предприниматель из Костаная Татьяна АНТОНИНОВА. Готовя материал, мы вместе с ней за несколько дней продвинулись от резкой критики того, как у нас во время ЧП организована господдержка, до положительного решения проблемы. И до вывода: ругаться и плакать можно, но бессмысленно, нужно все-таки разобраться и переломить ситуацию на пользу себе и людям. Как именно, расскажем.
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§ сайлау курманов
Re: Если ты между одобрением и отказом
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3732
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.05.20 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие-то чёрствые бестолковые сотрудники сидят в этих заведениях, дочери пришел отказ по причине отсутствия социальных отчислений. Ну какие могут быть отчисления в 19 лет, ребенок ещё учится, жене тоже отказ по этой причине, хотя лично со своего ИП оплачивал все отчисления. Пусть подавляется со своими подачками, очень разочарован
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§ 1012
Re: Если ты между одобрением и отказом
1012


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 23.09.19
Отправлено: 07.05.20 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
молодец
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* таноми52
Re: Если ты между одобрением и отказом
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1752
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Какие-то чёрствые бестолковые сотрудники сидят


Соглашусь. Тупо сылаются на электронную базу, как если бы это было высокопоставленное физическое лицо, Абсолют, никогда не допускающий ошибок, а не созданное такими же людьми образование. Нет бы поискать причину и принять адекватные меры. Не компетентность - вот что нас погубит!
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* Сыкымы
Re: Если ты между одобрением и отказом
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1140
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
дочери пришел отказ по причине отсутствия социальных отчислений. Ну какие могут быть отчисления в 19 лет, ребенок ещё учится


А сначала была "знакомая студентка"... :-o 8-) :lol:

Цитата:
сайлау курманов:
Знакомой студентке колледжа, отказали по причине отсутствия социальных отчислений, откуда им взяться если она ещё учится


https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38386?1588840493
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§ electro
Re: Если ты между одобрением и отказом
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 161
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 07.05.20 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
чёрствые бестолковые сотрудники

одним словом: долбоящеры
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* Сыкымы
Re: Если ты между одобрением и отказом
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1140
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

1. 42500 начисляют тем, кто РАБОТАЛ И ПОТЕРЯЛ ДОХОД в связи с введением режима ЧП. Про студентов ни слова не было сказано.
2. Если уж так приспичило "ребёнку" получить 42500 - папе нужно было 1(один!!!) раз оплатить ЕСП (2778тенге) за дочу, как самозанятую. Чистый доход - почти 40 000.
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* Сыкымы
Re: Если ты между одобрением и отказом
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1140
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
одним словом: долбоящеры

Да-да, зажилить 2778, чтоб "ребёнок" мог получить 42500, как самозанятый, а потом кричать про чёрствость и бестолковость госслужащих.
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* Сыкымы
Re: Если ты между одобрением и отказом
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1140
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Нет бы поискать причину и принять адекватные меры.

Каким образом? Для этого нужно обладать специальными знаниями, т.е. нужно быть разработчиком электронной системы, ну или системным администратором, хотя бы... А абсолютное большинство госслужащих - такие же рядовые пользователи, как и Вы. И да, поиск проблем в электронной системе, их причин и принятие адекватных мер - в их задачи и обязанности НЕ ВХОДИТ.
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* таноми52
Если ты между одобрением и отказом
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1752
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
И да, поиск проблем в электронной системе, их причин и принятие адекватных мер - в их задачи и обязанности НЕ ВХОДИТ.


А их никто и не заставляет!От них это и не требуют!
А посмотреть на доводы заявителя, убедиться, что с его данными всё в порядке и сообразить, что что-то неладно в базе и будировать вопрос дальше по инстанции Бог мозгов не дал?

[Исправлено: таноми52, 07.05.2020 - 15:37]
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* Сыкымы
Если ты между одобрением и отказом
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1140
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
посмотреть на доводы заявителя, убедиться, что с его данными всё в порядке и сообразить, что что-то неладно в базе и будировать вопрос дальше по инстанции Бог мозгов не дал?

Максимум - доложить непосредственному руководителю. Всё. Повторю ещё раз - их не заставляют и от них не требуют, потому что поиск проблем в электронной системе не входит в их функциональные обязанности, которые оговариваются при приёме на работу.
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* таноми52
Re: Если ты между одобрением и отказом
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1752
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Повторю ещё раз - их не заставляют и от них не требуют, потому что поиск проблем в электронной системе



И я повторю ещё раз - их и не заставляют...
Но довести проблему до начальства, которое, в свою очередь, обязано сообщить своему начальству и так по цепочке - может всё же позволит найти ошибку, усовершенствовать базу и избавит клиентов в конечном счёте от мучений. Если в первичном звене пользователей базы будут тупо отмахиваться от клиента, ссылаясь на "базу", то разработчики этой ущербной "базы" никогда и не узнают о её ущербности
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* Сыкымы
Если ты между одобрением и отказом
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1140
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Расскажу о своей ситуации. Супруга - наёмный работник ИП. С 17 апреля ИП работу временно приостановил, но о том, что вынужденный отпуск будет неоплачиваемым, объявил в конце апреля. ИП подавал заявку на выплату 42500 своим работникам, и супруга на себя тоже подавала, при проверке статуса ответ один - "Ваша заявка . отклонена автоматически, в связи с тем, что не подтверждена потеря дохода на время ЧП", или как-то так. Звонки на 1414, 1411 ничего не дали - только раздача телефонных номеров, по которым никто не отвечает. Поиск решения в интернете тоже ничего не дал. На сайте 1414 куча вопросов, связанных с отказом в выплате из-за не подтверждения потери дохода, ответов - 0. Заявлений никуда не подавали, жалоб никуда не писали. Решили - будем "подождать", так как были сильные подозрения на сбой в "базе". И вот, как гром среди ясного неба, 5 мая приходит смс-уведомление: "Ваша заявка на выплату 42500 одобрена." На следующий день деньги выплатили. Т.е, система явно либо была перегружена, либо не доделана и кто-то пахал все первомайские праздники, чтобы эту проблему устранить.

И, наверняка, это было сделано миллион раз:
Цитата:
Сыкымы:
Максимум - доложить непосредственному руководителю.
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* Сыкымы
Если ты между одобрением и отказом
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1140
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Если в первичном звене пользователей базы будут тупо отмахиваться от клиента, ссылаясь на "базу"

Если Вам вместо этого скажут, что проблема известна и она на стадиии устранения - Вам легче станет? Потому что в реале рядовой госслужащий может только это:
Цитата:
Сыкымы:
Максимум - доложить непосредственному руководителю.
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