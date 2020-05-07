/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38789
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.05.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коронавирусная инфекция подтверждена у студента 2002 года рождения, прибывшего из Российской Федерации. Пациент переведен в инфекционное отделение Костанайской областной больницы. Контактные лица по автобусу находятся под медицинским наблюдением.
Читать новость

§ Тот самый
Re: Новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Костанае
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 671
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 07.05.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Позавчера ж у студентки из РФ нашли коронавирус. Наверное тоже из этого автобуса - ещё +10-15 будут в ближайшие дни.
Профайл

§ electro
Re: Новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Костанае
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 161
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 07.05.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
редакция, о чём бы вы писали, если б не было этой фигни?
Профайл

§ kbkz1980
Re: Новый случай заболевания COVID-19 выявлен в Костанае
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4717
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.05.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:

Вы 5 лет на форуме.
Значить находите что читать.
Хватит ныть в каждой ветке.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 58
Пользователей: 1
Всего: 59

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 40 Queries | 60 Files Loaded: 535.52 Ko | Raw HTML: 49.37 Ko -
^ Наверх