юля елиссева Как регулируются нерегулируемые цены #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1542

Регистрация: 14.01.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:38 Цитата: olegggon:

А вырезка говяжья стоила 2700 за кг.

2700 за вырезку, это совсем не дорого.

Вырезки или как её сейчас принято называть - филе миньон, со всей туши коровы набирается 600-700 граммов. И цена ей никогда не была ниже 3500-4000 тенге. Причем эта цена за вырезку из туши коровы обычного откорма. Если речь о мраморной говядине зернового откорма, то цена вырезки не ниже 7-8 тысяч.



[Исправлено: юля елиссева, 07.05.2020 - 11:39]