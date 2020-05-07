сайлау курманов:

дочери пришел отказ по причине отсутствия социальных отчислений. Ну какие могут быть отчисления в 19 лет, ребенок ещё учится

сайлау курманов:

Знакомой студентке колледжа, отказали по причине отсутствия социальных отчислений, откуда им взяться если она ещё учится