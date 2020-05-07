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≡ Минареты стали выше, купола - ярче. Восстановление первоначального облика мечети Марала ишана обошлось в 140 млн тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Минареты стали выше, купола - ярче. Восстановление первоначального облика мечети Марала ишана обошлось в 140 млн тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38786
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.05.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае заканчивается реконструкция мечети Марала ишана, которая расположена в центре города, на пересечении двух проспектов - Аль-Фараби и Абая. Внешнюю часть здания уже почти привели в порядок, вернув ей, как и было задумано, исторический облик.
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§ electro
Re: Минареты стали выше, купола - ярче. Восстановление...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 159
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 07.05.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, собственно, мы и узнали "почём опиум для народа"
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