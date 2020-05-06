dandiv Re: Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 863

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:07 Мне вот интересен один момент: жена до карантина (до 17 апреля) работала, то есть, какую то сумму заработала (но естественно еще не получила, так как организация, где она работает на карантине) положена ей выплата за время карантина? Ведь потом ей эту сумму за начало апреля дадут и будут естественно отчисления в пенсионный и подоходный. При проверке эта сумма будет считаться доходом во время карантина или как?