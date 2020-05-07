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Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7320
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.05.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эхъ, вы. Ключевое не поняли. 9 мая - открытие ..
Или в Германии этот день траурный и вы его как законопослушные граждане соблюдаете?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19151
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.05.20 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Какой ресторан посетил,что кушал?

Цитата:
alex_60:
когда кушал последний раз. правильный вопрос.

Последний раз, кушал 1 мая. Денег нет.
Какие рестораны? Совсем - отощал.

Вот Барбара, вызвала скорую.
Думаю накормят и спасут... :lol: :oops:
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