Цитата: Сыкымы:

Поясните, пожалуйста, про связь голода и ограничений. Боюсь Вас неправильно понять.

Я не имею ввиду КЗ, хотя наверняка и у вас в лучшие времена были единичные случаи, взять тех же бомжей, коих везде хватает. Я не думаю, что они обычно шикуют. Я имею ввиду те же страны Африки, и еже с ними, где и без того люди помирали от голода пачками, и любой кризис мировой еще больше народу выталкивает за эту черту. Нынешний кризис еще даже не вершина айсберга. Богатые станут середнячками, средние - бедняками, бедняки - за чертой, и только единицы смогут "подняться" в кризис. Надеюсь, связь ограничений с кризисом обьяснять не нужно?