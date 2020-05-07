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§ NG.kz
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38785
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.05.20 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С работой на земляничных грядках не стоит затягивать, ее необходимо начинать сразу после того, как сойдет снег и подсохнет земля. У нас это примерно вторая половина апреля. В этом году, по известным причинам, дачникам пришлось повременить. Но и сейчас еще не поздно вплотную заняться своими ягодными посадками.
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* maxsaf
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6472
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.05.20 - 08:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Клубника - моя тема. Люди просят постоянно - не поверите, не ягоды, а саму рассаду - весной разлетается лучше горячих пирожков. В прошлом году продал 200 корней, в этом - уже 65, и еще куча предзаказов. Ягодой в наших краях никого не удивишь - круглый год в магазинах, размером с детский кулак. Разве что ценители чистого и натурального заскакивают к нам за ягодой, но собирать ее довольно муторно, если много. У меня Июньская, ухода особо никакого, усы не обрываю, поэтому она сама очень быстро расползается по участку. Приходится выкапывать лишнюю и распихивать по стаканчикам, в которых и продаю. Про корни - не сказал бы, что они на поверхности - довольно глубоко уходят в землю. При пересадке корни повреждаются, но весення клубника - довольно живучая, прекрасно переносит пересадку.




[Исправлено: maxsaf, 07.05.2020 - 08:13]
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§ Обликоморале
Любишь ягоду рвать, люби ее и опекать
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7317
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.05.20 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

О, заробитчанин расчехлился. :lol:
А то Канада, Канада.
Powiedziałbym więc, że pracujesz dla polskiego Pana 8-)
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