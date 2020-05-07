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§ NG.kz
Как регулируются нерегулируемые цены
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38785
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.05.20 - 08:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Месяц назад мы мониторили цены в магазинах. Это был весьма нервный период ажиотажного спроса, необъяснимого удорожания и попыток государства бороться с ним. Дорожало многое, полки пустели вопреки всякой логике. И тогда три министра - национальной экономики, торговли и сельского хозяйства - подписали приказ о введении в Казахстане на период действия чрезвычайного положения предельных розничных цен на социально значимые продовольственные товары.
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§ olegggon
Re: Как регулируются нерегулируемые цены
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1096
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 07.05.20 - 08:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был я вчера в астыкжане, что на рудненской трассе. Говядина, которая по предельной цене, вся зачуханная, видно не очень свежая. А вырезка говяжья стоила 2700 за кг. Что дороговато мне кажется.
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