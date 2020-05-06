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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2484
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.05.20 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
когда ответить реально не можете.

---- А зачем?? И что ??
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2484
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.05.20 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Цитата:
alex_60:
это две первые позиции в листинге IO мировом

----А кто третий??? Небось вы сами??
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8222
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
---- А зачем?? И что ??

Цитата:
Гога:
----А кто третий??? Небось вы сами??


пытайтесь найти ответы сами.
это конечно напрягает ,но пытайтесь хотя бы.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2484
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.05.20 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну придумайте что нибудь свое. не эти штампы. когда ответить реально не можете.

-----Да уж давно придумал , и послал бы - да не один модератор этого не выдержит. Аж у самого уши краснеют
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2484
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.05.20 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

____Я же для тебе стараюсь , шобы 30 комментов быстрее набрал ,
и чтобы скалярии плавали в аквариуме на кухне.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2484
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.05.20 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
это две первые позиции в листинге IO мировом

------Ты ---- третий !!!
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2484
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.05.20 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
когда ответить реально

----Зачем?? Если ответ реально не нужен?? Там зависть одна говорит :-( :-(
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2484
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.05.20 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

---ЭЭээх,Шура,Шура --ещё бы с пяток комментов -- и было бы вожделенное , любимое число(как бригада № 30)!!!
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6471
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.05.20 - 03:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
сплошное дежавю. бычи, максы,гоги.

А вот Алекс - он другой. Новый Алекс - не то, что старый. Тихий такой... :lol:
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