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≡ Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в Минтруда		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в Минтруда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38783
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.05.20 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве труда и социальной защиты ответили на вопрос о второй выплате 42 500 тенге казахстанцам, потерявших доходы во время чрезвычайного положения. По словам министра, казахстанцы, подавшие заявку на 42 500 тенге после 15 апреля, не смогут претендовать на вторую выплату.
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§ сайлау курманов
Re: Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3730
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.05.20 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По логике от этого карантина пострадали все, кроме пенсионеров, они стабильно получали пенсию и кто работал, ну а тех кого разогнали по домам они должны были без всяких там условии получить эти гроши. Просто поражаюсь этому чиновничьему безразличию которые устроили частную лавочку, хочу дам, хочу не дам
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