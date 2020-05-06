сайлау курманов Re: Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3730

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:59 По логике от этого карантина пострадали все, кроме пенсионеров, они стабильно получали пенсию и кто работал, ну а тех кого разогнали по домам они должны были без всяких там условии получить эти гроши. Просто поражаюсь этому чиновничьему безразличию которые устроили частную лавочку, хочу дам, хочу не дам