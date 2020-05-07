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§ NG.kz
Если ты между одобрением и отказом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38783
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.05.20 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опыт получения 42 500 тенге, который обязательно пригодится. Им с редакцией «НГ» поделилась индивидуальный предприниматель из Костаная Татьяна АНТОНИНОВА. Готовя материал, мы вместе с ней за несколько дней продвинулись от резкой критики того, как у нас во время ЧП организована господдержка, до положительного решения проблемы. И до вывода: ругаться и плакать можно, но бессмысленно, нужно все-таки разобраться и переломить ситуацию на пользу себе и людям. Как именно, расскажем.
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§ сайлау курманов
Re: Если ты между одобрением и отказом
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3730
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.05.20 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие-то чёрствые бестолковые сотрудники сидят в этих заведениях, дочери пришел отказ по причине отсутствия социальных отчислений. Ну какие могут быть отчисления в 19 лет, ребенок ещё учится, жене тоже отказ по этой причине, хотя лично со своего ИП оплачивал все отчисления. Пусть подавляется со своими подачками, очень разочарован
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