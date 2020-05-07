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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 00:42 Опыт получения 42 500 тенге, который обязательно пригодится. Им с редакцией «НГ» поделилась индивидуальный предприниматель из Костаная Татьяна АНТОНИНОВА. Готовя материал, мы вместе с ней за несколько дней продвинулись от резкой критики того, как у нас во время ЧП организована господдержка, до положительного решения проблемы. И до вывода: ругаться и плакать можно, но бессмысленно, нужно все-таки разобраться и переломить ситуацию на пользу себе и людям. Как именно, расскажем.

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