Сыкымы Re: Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в... #14





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1130

Регистрация: 26.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:52 Цитата: Змея Подколодная:

Как задолбали уже с этими 42 500

Это сладкое слово "халява" - оно такое заманчивое... Особенно, когда сказали, что законность получения "42500" проверять не будут. Правда, это сказал министр труда и соцзащиты. При этом, министр МВД многозначительно промолчал...