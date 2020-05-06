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Страница 21 из 21«1...192021
Куратор темы: Обликоморале
Голосование: А вы тоже в тайне надеетесь что уже переболели в лёгкой форме и не заметили этого? 
Закончилось 03.05.2020 - 06:16:53
» Да
48 %		 48.08 % (25)
» Нет
25 %		 25.00 % (13)
» Вообще не верю в этот вирус
26 %		 26.92 % (14)
Всего проголосовало: 52

§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7313
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.05.20 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
= #299

Опять притянул мертвого осла за уши? Ты вообще сам понимаешь какой в очередной раз пишешь бред?
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§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7313
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.05.20 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
мож че и получится.

В отличие от тебя я дружу с действительностью и мозгами :lol:
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§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7313
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.05.20 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, вспомнил . В отличие от тебя, я многое помню. В твоей же теме про вечную жизнь, я как раз, пусть в шутку, но затронул тема матрицы. Тему ограничений. Ну тебе же это ничего не говорит. Ты как всегда только себя помнишь, видишь и слышишь.
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§ maxsaf
Коронавирус
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6469
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
какой в очередной раз пишешь бред?

Там бОльшую часть вы написали))
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§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7313
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.05.20 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это вообще сколько надо иметь наглости , обвинять человека в том что сам придумал.
У нас был подобный Маврик. Ты по некоторым вопросам Макс, его прямо реинкарнация.
Блабла без костей и корона.))
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§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7313
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.05.20 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Там бОльшую часть вы написали))

Шут из тебя никакой
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§ maxsaf
Коронавирус
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6469
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Шут из тебя никакой

И это радует
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§ maxsaf
Коронавирус
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6469
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
В твоей же теме про вечную жизнь, я как раз, пусть в шутку, но затронул тема матрицы. Тему ограничений.

И где в том сообщении про ограничения?
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§ Сыкымы
Коронавирус
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1130
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сколько умрет от голода из-за коронавируса, а точнее, из-за ограничений?

Поясните, пожалуйста, про связь голода и ограничений. Боюсь Вас неправильно понять.
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§ Сыкымы
Коронавирус
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1130
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 07.05.20 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Точнее, хочу понять ход Ваших мыслей.
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