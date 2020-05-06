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§ NG.kz
Мажилис одобрил декриминализацию статьи о клевете
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38783
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.05.20 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане депутаты Мажилиса одобрили перенос статьи о клевете (статья 130 УК РК) из уголовного в административный кодекс. Поправка содержится в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам исполнительного производства".
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§ Дантист
Re: Мажилис одобрил декриминализацию статьи о клевете
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 652
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 06.05.20 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сначала одобрили ужесточение, а теперь вот смягчение. А свое твердое мнение иметь видимо не судьба
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§ сайлау курманов
Re: Мажилис одобрил декриминализацию статьи о клевете
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3730
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.05.20 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получается, хрен слаще редьки, лучше уж отсидеть пару лет на казённых харчах, если не найдут семь тысяч МРП
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