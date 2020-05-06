abaika95 Пожилая пациентка выбросилась из окна Костанайской областной больницы #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3853

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:25 Цитата-/Где родственники были? Санитарки то тут при чем?/









Для несведущих объясняю,человек поступил по факту незовершенной попытки суицида,от чего была первая попытка суицида никто не успел выяснить так как человек был травмирован и в первую очередь ему нужна была помощь хирургов, родственников на роль сиделки в таких случая думаю звать нельзя,никто не знает может она из за этих родственников и пыталась убиться.........