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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8222
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да и вообще русских немцев пора к власти уже.
как в Израиле.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19150
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.05.20 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да и вообще русских немцев пора

Мне - предлагали, но я - отказался.
Некогда будет на флоуме НГ - сидеть.. :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8222
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мне - предлагали, но я - отказался.


настоящий коммунист.
тем более присягу давал.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8222
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мне - предлагали,


от какой партии?
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8222
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.05.20 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
а может Столичная..


какая Столичная?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19150
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.05.20 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
какая Столичная?

Варёная, такая... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19150
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.05.20 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
найдут, они как живые
Помню, кочегар, какой то, нашёл
какую то часть мамонта. От неё
пар шёл. Отправили - учёным и
тишина, после этого.
Наверное учёные съели... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 05.05.2020 - 16:17]
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7313
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.05.20 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рестораны и кафе могут начать работу в Германии с 9 мая — агентство DPA... :lol: :lol: :lol:
Символично ...
Ждём репортажей 8-)
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4957
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.05.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Рестораны и кафе могут начать работу в Германии

Если не ошибаюсь, уже начали или могут начать, с ограничительными мерами. И парикмахерские в том числе.
Правда, послабление мер может по землям различаться. И в случае роста инфицированных, опять прежние ограничения.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7313
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.05.20 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
уже начали или могут начать

За что купил, за то продал 8-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19150
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.05.20 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
послабление мер может по землям различаться.

У нас с 4 мая, начали работать... :lol: ;-) :oops:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4715
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.05.20 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Какой ресторан посетил,что кушал? :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 8222
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когда кушал последний раз.
правильный вопрос.
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4957
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.05.20 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять злыдни на Дракона наседают! :lol:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6469
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.05.20 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Опять злыдни на Дракона наседают!

Сегодня - спать голодными, дракон занят)))
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