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§ NG.kz
Пожилая пациентка выбросилась из окна Костанайской областной больницы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38783
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.05.20 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
67-летняя жительница Костаная поступила на лечение после попытки покончить жизнь самоубийством, выпив уксусной кислоты. Через два дня она повторила суицидальную попытку, выбросившись с четвертого этажа.
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§ Кушмурунец23
Re: Пожилая пациентка выбросилась из окна Костанайской областной...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 444
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 06.05.20 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С ней работал психиатр, однако перевести ее в условия специализированного медучреждения было невозможно, женщина нуждалась в лечении в условиях терапевтического стационара.

1.Работа психиатров
2.Женщина нуждалась в лечении...
Все мед службы "классно" сработали!
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§ kbkz1980
Пожилая пациентка выбросилась из окна Костанайской областной больницы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4715
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.05.20 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Все мед службы "классно" сработали

Поясните
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§ Кушмурунец23
Re: Пожилая пациентка выбросилась из окна Костанайской областной...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 444
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 06.05.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Поясните

Ну, если изначально вы не поняли,
то не думаю, что мои пояснения что то изменят.
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§ kbkz1980
Пожилая пациентка выбросилась из окна Костанайской областной больницы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4715
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.05.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы не думайте за меня.
А поясните свою писанину.
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§ abaika95
Re: Пожилая пациентка выбросилась из окна Костанайской областной...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3853
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.05.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/.Работа психиатров2.Женщина нуждалась в лечении...Все мед службы "классно" сработали!/




Психиатр работал написано а материале
Психиатр не бог поэтому не может по щелчку изменить сознание человеку темболее травмированного и в шоке от ожогов пищевода
Больница делает все возможное чтобы в первую очередь сделать СВОЕ дело, лечение от травмы
Вопрос только один, почему не оставили санитарку рядом на дежурство?
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§ Змея Подколодная
Пожилая пациентка выбросилась из окна Костанайской областной больницы
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1062
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 06.05.20 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
, почему не оставили санитарку рядом на дежурство?

Где родственники были? Санитарки то тут при чем? Если на каждого добровольца свести счеты с жизнью - по санитарке, подразделение надо отдельное создать. Санитарка не сторож и не психолог.
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§ abaika95
Пожилая пациентка выбросилась из окна Костанайской областной больницы
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3853
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.05.20 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Где родственники были? Санитарки то тут при чем?/




Для несведущих объясняю,человек поступил по факту незовершенной попытки суицида,от чего была первая попытка суицида никто не успел выяснить так как человек был травмирован и в первую очередь ему нужна была помощь хирургов, родственников на роль сиделки в таких случая думаю звать нельзя,никто не знает может она из за этих родственников и пыталась убиться.........
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§ electro
Пожилая пациентка выбросилась из окна Костанайской областной больницы
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 06.05.20 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Потому что вся наша "медицина" - это это факт незавершенной попытки суицида
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§ Змея Подколодная
Пожилая пациентка выбросилась из окна Костанайской областной больницы
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1062
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 07.05.20 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Для несведущих

Для сведущих поясняю- санитарка тут ни при чем,в ее обязанности не входит охранять людей, которые добровольно пытаются свести счеты с жизнью.
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