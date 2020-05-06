NG.kz Кто не получит 42 500 тенге во второй раз, рассказали в Минтруда



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 21:47 В Министерстве труда и социальной защиты ответили на вопрос о второй выплате 42 500 тенге казахстанцам, потерявших доходы во время чрезвычайного положения. По словам министра, казахстанцы, подавшие заявку на 42 500 тенге после 15 апреля, не смогут претендовать на вторую выплату.

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